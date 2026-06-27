La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó la programación de los servicios de transporte público autorizados para el feriado del 29 de julio. La entidad precisó que las operaciones de buses, sistemas ferroviarios y servicios complementarios tendrán variaciones en sus horarios habituales durante la jornada.

La medida se aplica en el marco del día no laborable, cuando se reduce la demanda habitual de pasajeros en distintos puntos de la ciudad. La ATU indicó que la planificación busca mantener la continuidad del servicio en las principales rutas urbanas.

Transporte regular y servicios autorizados

El transporte público convencional operará desde las primeras horas de la mañana hasta la medianoche, sujeto al nivel de demanda. Este ajuste permitirá mantener la cobertura en los principales ejes de desplazamiento de Lima y Callao durante el feriado.

Transporte regular: Opera de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. sujeto a la demanda del servicio

Taxis autorizados: Funcionan las 24 horas del día sin modificaciones

Corredores complementarios: Atienden de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus rutas habituales

Aerodirecto: Opera en sus horarios y rutas regulares

Metro de Lima y Metropolitano

Línea 1 del MetroFunciona de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con frecuencias entre 5 y 12 minutos según el horario

Línea 2 del MetroOpera de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. en su programación habitual

Metropolitano

Servicios regulares A, B y C: Operan de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Servicios expresos: Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Expreso 5 de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Buses alimentadoresFuncionan hasta las 11:00 p. m.

La entidad recomendó a los pasajeros informarse a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en sus desplazamientos. Estas indicaciones buscan facilitar la planificación de los viajes durante el feriado.

El organismo también recordó que las frecuencias pueden variar según la demanda en cada sistema de transporte. Por ello, se sugiere considerar los tiempos de espera al momento de planificar los traslados.