La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó un contrato con la consultora internacional Transconsult para elaborar el perfil del proyecto de modernización integral del Metropolitano. Este acuerdo da inicio formal a una estrategia destinada a optimizar un sistema vital para millones de usuarios.

De acuerdo con la ATU, el 99,8% de la flota actual del Metropolitano ya ha superado su vida útil contractual, y el 80,5% de las unidades ha recorrido más de un millón de kilómetros.

Frente a este panorama, el proyecto, financiado por el Banco Mundial, busca no solo mejorar la eficiencia del Metropolitano, sino también garantizar la seguridad y la calidad del servicio.

La ATU informó en un comunicado que el estudio de preinversión se llevará a cabo en un plazo de 150 días. Una vez concluido, el documento se presentará al Banco Mundial para gestionar el financiamiento necesario para la ejecución del proyecto.

“El financiamiento de la consultoría para la elaboración del perfil proviene de una donación no reembolsable de US$ 500,000 del Banco Mundial, la cual cubre tanto el desarrollo del estudio de preinversión como la auditoría requerida conforme a estándares internacionales”, manifestó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

La implementación completa del proyecto de modernización tiene un costo de 200 millones de dólares, de los cuales 120 millones se destinarán a mejorar la infraestructura —estaciones, terminales y patios taller— y 80 millones a la adquisición de 60 nuevos vehículos.

El plan incluye la incorporación progresiva de buses eléctricos para reducir el impacto ambiental y modernizar los sistemas de carga y gestión operativa. Mientras tanto, la renovación de la flota en servicio quedará a cargo de los actuales operadores del sistema.