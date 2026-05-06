La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que el bus del Metropolitano involucrado en el accidente ocurrido a la altura de la estación Andrés Reyes tenía vigentes tanto el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) como el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

De acuerdo con el comunicado, luego del incidente se activaron los protocolos de emergencia, se atendió a los pasajeros afectados y se garantizó su evacuación de manera segura.

La ATU indicó que el accidente dejó 18 personas afectadas: dos fueron atendidas en el lugar por lesiones leves, mientras que 16 fueron trasladadas a clínicas cercanas. De ese grupo, siete ya recibieron el alta médica y nueve continúan en observación.

Asimismo, señaló que la unidad siniestrada ya fue retirada y que el servicio en la vía se encuentra restablecido en ambos sentidos. En paralelo, las investigaciones para determinar las causas del accidente están a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con equipos técnicos de los concesionarios y la ATU.

📋 #COMUNICADO | En relación al accidente vehicular de un bus del Metropolitano, ocurrido a la altura de la estación Andrés Reyes, en el sentido de norte a sur, la ATU informa lo siguiente: pic.twitter.com/3BKLFC5HKw — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 6, 2026

San Isidro: ATU iniciará investigación tras choque de bus del Metropolitano en la Vía Expresa

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento tras el accidente ocurrido la tarde de este martes en la Vía Expresa, en San Isidro, donde un bus del Metropolitano de la ruta Expreso 5 colisionó contra las barandas en sentido norte-sur, a la altura de la estación Andrés Reyes.

Luego del incidente, la ATU indicó que su personal activó de inmediato los protocolos de emergencia en la estación, brindó atención a los usuarios afectados y aseguró la evacuación de los pasajeros.

Asimismo, precisó que se están implementando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio y facilitar la circulación del resto de unidades.

En esa línea, informó que se habilitó un carril mixto en sentido sur, lo que permite a las unidades continuar con su recorrido.

Posteriormente, la ATU señaló que se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

En tanto, el Ministerio de Salud indicó que desplegó seis ambulancias hacia el lugar del accidente.

En total, seis personas quedaron heridas; cuatro de ellas fueron llevadas a la Clínica Javier Prado y a la Clínica Internacional de San Borja, donde reciben atención médica.

🚨#ATUInforma | Esta tarde se registró un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro. pic.twitter.com/25Mt2WOnb7 — Metropolitano (@Metropolitano_L) May 5, 2026