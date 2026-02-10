Una bebé de un mes de nacida llegó al Instituto del Niño de San Borja en estado crítico con múltiples fracturas en ambos brazos, pierna derecha y costillas, además de traumatismo cerebral, sepsis dérmico, anemia y desnutrición severa. La menor fue brutalmente agredida por sus propios padres en Chimbote, quienes fueron detenidos y recibieron nueve meses de prisión preventiva.

En declaraciones para el medio Exitosa, Ruth Rojas, directora del Instituto del Niño de San Borja, confirmó la gravedad del cuadro clínico de la bebé, quien permanece bajo custodia de la PNP y vigilancia constante de especialistas médicos.

“La niña ha llegado con múltiples fracturas en ambos brazos, en la piernita derecha, en las costillas, también un traumatismo cerebral, que no ha producido fractura, pero sí una contusión cerebral. Está muy delicada porque tiene una sepsis de punto de partida dérmico, hay unas lesiones de piel que han producido esto, además de anemia y desnutrición”, señaló la titular del nosocomio.

Padres bajo prisión preventiva

Los esposos, de 23 y 28 años, fueron arrestados por personal de la Comisaría de Familia de Chimbote en las inmediaciones del hospital regional Eleazar Guzmán. Los médicos detectaron fracturas expuestas en la pierna derecha, hematomas en el rostro y un severo cuadro de desnutrición calórico-proteínica en la bebé.

Los progenitores intentaron justificar las lesiones alegando que eran producto de una caída accidental desde la cama, versión que fue descartada por los profesionales médicos ante la evidencia de las múltiples lesiones.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra ambos padres, quienes fueron internados en el Penal de Cambio Puente. Enfrentan cargos por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, violencia contra los integrantes del grupo familiar bajo la Ley 30364, y desprotección familiar.

La acción policial se ejecutó de manera articulada con el Centro Emergencia Mujer y el Ministerio Público, garantizando la protección de la menor mientras continúan las investigaciones por agresiones graves contra integrantes del grupo familiar.