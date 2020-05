Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS) indicó que “no estamos en un descenso gradual” de la epidemia".

“Las cifras desmienten ese buen deseo que tienen ciertas autoridades. No es que yo desee que nos mantengamos así, pero es la realidad”, indicó.

Esto luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, asegurara que el país habría llegado a una meseta de casos positivos de COVID-19 y estamos en un “descenso gradual”.

“Estamos en esa perspectiva. Cuánto quisiéramos un descenso sustantivo, sin embargo, es uno gradual y es la lógica de esta enfermedad, es impredecible”, dijo.

¿MOTIVOS?

En diálogo con Correo, Bustamante indica que es probable que el presidente Martín Vizcarra se encuentre privilegiando una estrategia comunicacional, y por ese motivo, anuncia lo que le gustará escuchar a las personas.

“Pienso que la estrategia debe ser científica, para ello se requiere informar la verdad sin tapujos”, dijo.

Destacó que es evidente que no habrá una caída porque se está liberando la cuarentena. Además, precisó que el virus no tiene un cronómetro en el cuello, por lo que no se puede estimar cuándo empezará un descenso del número de infectados diarios.

“El comportamiento del virus es igual, pero en Perú no estamos mitigando como se hace en otros países”, sostuvo.

El biólogo Destacó que es evidente que no habrá una caída porque se está liberando la cuarentena.