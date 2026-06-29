La Policía Nacional del Perú capturó en Breña a cinco presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Fortuna 2026”, acusados de robar celulares para luego acceder a la información de sus propietarios y cometer estafas, extorsiones y fraudes bancarios. Sin embargo, un reportaje de Cuarto Poder reveló que pese a los elementos hallados durante el operativo, el Ministerio Público dispuso que los investigados afronten el proceso en libertad bajo comparecencia simple, decisión que generó cuestionamientos por parte de las autoridades policiales y de las víctimas.

Las investigaciones sostienen que la banda no solo se dedicaba al robo de equipos móviles, sino que también utilizaba programas especializados para desbloquear los dispositivos y obtener acceso a información personal. De esta manera, presuntamente vaciaban cuentas bancarias, solicitaban préstamos a nombre de los agraviados y enviaban mensajes extorsivos para exigir dinero a cambio de no difundir datos privados.

¿Qué encontró la PNP?

El operativo se ejecutó en un departamento del distrito de Breña, donde fueron intervenidos Anderson Pereda, el creador de contenido Jorge Antonio Aron Novoa Pereda y otros tres presuntos integrantes de la organización. Según la Policía, los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 24 años, llevaban un tatuaje en el cuello con la inscripción “Fortuna 2026”, distintivo que identificaba al grupo.

Durante la diligencia, los agentes incautaron 31 teléfonos celulares reportados como robados, además de computadoras portátiles y otros equipos informáticos. Los peritos indicaron que estos dispositivos habrían sido utilizados para vulnerar la seguridad de los celulares y acceder a la información almacenada en ellos.

De acuerdo con la investigación, una vez desbloqueados los equipos, los sospechosos ingresaban a aplicaciones bancarias y realizaban operaciones fraudulentas. Asimismo, obtenían los contactos de las víctimas para solicitar dinero mediante engaños y enviaban mensajes amenazantes con el fin de obtener pagos bajo extorsión.

Fuente: Cuarto Poder.

Fiscalía dispuso comparecencia simple

A pesar del material incautado y de las denuncias presentadas por los agraviados, los cinco intervenidos recuperaron su libertad tras una disposición del Ministerio Público. La medida establece que afrontarán las investigaciones bajo comparecencia simple mientras continúan las diligencias.

La resolución fue criticada por los mandos policiales que participaron en la investigación. Los agentes consideraron que los presuntos implicados representan un riesgo para la seguridad ciudadana debido a la modalidad delictiva que se les atribuye.

Según el reportaje, el Ministerio Público no emitió una explicación oficial sobre los fundamentos que sustentaron la comparecencia simple para los cinco sospechosos. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la responsabilidad de cada uno de los intervenidos y esclarecer el alcance de las actividades atribuidas a la presunta organización criminal.