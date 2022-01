La Ira Producciones presentará de manera presencial la obra “Bull” de Mike Bartlett, dirigida por Mikhail Page, con la participación de los actores de Manuel Gold, Andrea Luna, Joaquín de Orbegoso y Christian Ysla. Una corta temporada que se realizará en el Nuevo Teatro Julieta, ubicado en el pasaje Porta 132, Miraflores, que va del 18 de marzo al 10 de abril del 2022.

¿De qué trata ‘Bull’?

Isabel (Andrea Luna), Tony (Joaquín de Orbegoso) y José (Manuel Gold), son tres ejecutivos de una renombrada compañía caída en crisis se sumergen en una lucha encarnizada ante su jefe, Castro (Christian Ysla). Los tres están dispuestos a aplastar a uno de ellos con tal de mantener sus puestos de trabajo.

Ese es el punto de partida de esta mordaz comedia que nos sumerge en el durísimo y competitivo mundo corporativo, incidiendo en un problema que día a día afecta a miles de personas, el bullying. Esta obra ácida y aguda nos invita a elegir uno de los bandos y a cuestionarnos sobre qué rol cumplimos cuando asumimos la brutalidad como parte de nuestro cotidiano.

Entradas y horarios

Puedes adquirir tu entrada para ver “BULL” a través de la plataforma de Joinnus, entrando al link www.joinnus.com o también en la misma boletería del nuevo Teatro Julieta, dos horas antes de cada función. La obra va de viernes a domingo a las 8 p.m., con una duración de 60 minutos. Corta temporada de solo son 12 funciones con capacidad limitada, según aforo permitido y bajo todos los protocolos de ley.

Zona vip 50 soles.

Zona general 40 soles (tiene un descuento de 20% por preventa, promoción vigente hasta el 18 de marzo del 2022 y solamente para la zona general hasta agotar stock.

Estudiantes y jubilados 30 soles.

Sobre La Ira Producciones

LA IRA nació en plena pandemia, fundada por Joaquín De Orbegoso, Pedro Iturria y Mikhail Page, y puso en escena 4 exitosas obras virtuales en el 2020 y una presencial en 2021. Hemos trabajado con diferentes artistas del medio y hemos producido obras con diferentes temáticas.

Mike Bartlett

Director de teatro y dramaturgo inglés nacido el 7 de octubre de 1980 en Oxford Inglaterra. Estudió Inglés y Estudios Teatrales en la Universidad de Leeds. A sus veintiún años ya estaba ganando el premio Tinniswood 2006 por “Not talking” ese mismo año gana el premio Imision como “Mejor nuevo escritor”. Al año siguiente se vuelve escritor residente del Royal Court Theatre.

En el 2010 gana el premio Laurence Olivier por su obra “My Child”. Ya en el 2013 es nominado a los premios BAFTA como “Mejor talento innovador”. Ese mismo año gana el Best new play de los premios The National Theater por su obra “Bull”, mientras que en el 2014 gana el premio Critic’s Cirle Award con su trabajo en “King Charles III” como mejor obra de teatro. Esa misma obra ganó dos premios Olivier y fue llevada al cine, en una adaptación hecha por él mismo.

Mikhail Page

Director, actor y dramaturgo. Se formó en Lima como actor en los talleres de Roberto Ángeles y Alberto Isola. Estudio en Estudios Generales en la Universidad Católica y Licenciatura en Dirección Teatral en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. En Argentina llevó estudios especializados en dramaturgia con Mauricio Kartun y de dirección escénica con Augusto Fernandes. En el año 2004, ganó el primer puesto del concurso de dramaturgia Art y Maña en México. Ha sido ganador también del Premio Residencia Teatro 2014, premio organizado por la Municipalidad de Lima. Actualmente enseña actuación y dirección en sus propios talleres de formación.

