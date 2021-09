Tiene siete décadas bien vividas y es dueño de un prestigio innegable, pero pese a ello el actor Ramón García afirma que se sigue “loqueando” por embarcarse en nuevos proyectos actorales, aunque con su trayectoria puede repartir consejos a granel. “En el Perú tenemos talento de sobra, y los nuevos chicos ya deberían estar trabajando afuera, en Colombia, México o en Miami, en donde hay muchas oportunidades”, sostiene el veterano actor.

Con toda la experiencia que usted tiene, ¿cuál es el gran consejo que le puede dar a la nueva generación de actores?

No soy gurú de nada, pero la experiencia me ha enseñado algo que le puedo transmitir a los chicos, y es que siempre tengan un proyecto. Es decir, siempre deben estar pensando qué hacer al día siguiente que terminan lo que están haciendo, de tal manera que nunca estarán sin trabajo.

¿Y si no los convocaran?

¡Ahí comienza la creatividad! No hay que depender absolutamente de una productora, uno puede manejarse solo. Por ejemplo, ahora con este género del teatro virtual hay que sacarle provecho. Es una gran oportunidad para trabajar los primeros planos porque lo que se usa ahora son las cámaras de una laptop e incluso las de los teléfonos móviles.

Eso implica tener un conocimiento básico del lenguaje audiovisual…

Planos, movimientos de cámara, angulaciones, lentes y luces. Es importante manejar eso para comenzar a hacer un trabajo artesanal pero que a la vez sea de mucha calidad. He visto trabajos de jóvenes alumnos hechos con un celular que han quedado bien.

¿Otro consejo que los jóvenes deberían tomar en cuenta?

Siempre les digo a los alumnos no se queden con lo que sugiere el libreto. Que se preparen más, que aprendan canto o a tocar algún instrumento, hablar otro idioma, manejar el principio de la danza moderna y contemporánea, tal como lo hacen en Estados Unidos y Europa. Nosotros ya debemos ir pensando en eso.

Como el caso de André Silva que llevó clases de canto para interpretar al León de la cumbia, cuando bien pudo haber hecho playback para la novela “Luz de Luna”.

A mí me ha impresionado, aparte está permanentemente trabajando el físico y el canto. Esos son los actores que debemos exportar porque son completos: cantan, actúan, bailan. Miguel Álvarez es otro jodido que ya le queda chico el Perú porque es un tipo recontra talentoso, yo lo vi desde que nació actoralmente en Preludio con Denisse Dibós.

¿Qué más se puede hacer para educar y potenciar a la nueva generación de actores?

No solamente se trata de la actuación, hay otro ingrediente que se llama ética, y es aprender a trabajar bien. Felizmente ya no escucho eso de que no se saben la letra o no se la han aprendido. Todos llegan bien preparados con su letra.

¿De esta nueva camada hay que resaltar su disciplina?

¡Y continuar! Si algo tiene éxito no es por un solo factor. Por ejemplo, cuando está dando la novela veo cómo se felicitan, dicen “oye, viste esa escena, qué bruto, qué tal escena, oye cómo hiciste, compadre”. Es algo lindo, yo nunca he visto eso, ellos están constantemente chequeando su trabajo y eso es importante porque van viendo cómo van evolucionando.

Manuel Ramón García

71 años. Es un veterano actor de cine, televisión, radio, y teatro, cuya carrera profesional abarcan cerca de 5 décadas. Su rol más recordado en la televisión peruana es Chapana en la serie “Los choches”.