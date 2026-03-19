Buses de la empresa Santa Catalina salieron a recorrer las calles de Lima ofreciendo el servicio de transporte público escoltados por policías motorizados, en medio de la ola de violencia y extorsiones que sacude a la capital.

Así, las unidades de la empresa de transportes Santa Catalina, de la ruta 23-A, retomaron progresivamente sus recorridos desde de Villa El Salvador. Ello para tras la paralización de su servicio por el asesinato del conductor Michael Hurtado Serna.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, las autoridades han dispuesto hasta el momento 30 efectivos para reforzar la seguridad y se espera que un similar número de vehículos de la PNP que se sumen a dicha labor.

Se conoció que hasta el puente Atocongo acompaña los agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol Sur 2) y a partir de ahí se encarga la Dipol Sur 1 hasta el Cercado de Lima.

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Castillo, precisó que los buses son escoltados por personal del Grupo Halcones.

La autoridad policial detalló que al interior de los buses también viajan personal uniformado y agentes de inteligencia vestidos de civil, para proteger a los pasajeros ante eventuales ataques de banda criminales dedicadas a la extorsión.