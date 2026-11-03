Hace dos semanas, Mara Seminario Marón, titular del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMP), puso en evidencia -en una entrevista en Willax TV- que no tenía idea de cuáles eran las cifras de violencia contra las mujeres en el Perú.

Seminario parece no saber que los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que gestiona la cartera que lidera, han atendido entre enero y setiembre de este año, 107 casos de feminicidio, 10,083 casos de violación sexual, 50,600 casos de violencia física, entre otros.

Cifras revisadas por Correo dan cuenta de que cada mes se registran por lo menos 4716 denuncias por violencia física, lo que equivale un promedio 157 por día, es decir, un caso de violencia cada nueve minutos con 10 segundos.

Casos de violencia contra la mujer fueron por empujones, puñetazos y jalones de pelo. (Foto: GEC)

EN DETALLE

Entre enero y setiembre de este año, los CEM registraron 50,600 casos de violencia física.

De esa cantidad, 42,451 (83.9%) mujeres denunció ser víctima de violencia.

Según las características de la víctima, ese total se distribuye de la siguiente manera: 7782 (18.3%) tenía entre 0 y 17 años; 32,323 (76.1%) tenía entre 18 a 59 años, mientras que 2346 (5.5%) tenía de 60 a más años.

También se registró que 8149 (16.1%) casos de hombres que denunciaron ser víctimas de violencia física.

Según las características de la víctima, ese total se distribuye de la siguiente manera: 5106 (62.7%) tenía entre 0 y 17 años, 1800 (22.1%) tenia entre 18 a 59 años, mientras que 1243 (15.2%) tenía de 60 a más años.

Del más del 50 mil casos de violencia reportados, 1677 personas tienen discapacidad, 1333 eran mujeres embarazadas y 36 personas forman parte de la comunidad LGBTI.

Este es el número de casos de violencia física contra mujeres registrado en el Perú. (Infografía: Diario Correo)

EN AUMENTO

Al revisar las manifestaciones empleadas en casos de violencia física se reportó empujones (16,732), puñetazos (16,400) y jalones de pelo (10,400).

Las manifestaciones de violencia son de respuesta múltiple, por lo tanto, un caso puede contar con varias características.

En los últimos años, los casos de violencia física se han mantenido en una cifra alta.

La evolución se registró de la siguiente manera: 64,805 (2021), 59,521 (2022), 63,726 (2023), 63,692 (2024) y 62,617 (2025).

Si el porcentaje promedio de 5622 casos por mes se mantiene, el 2026 podría llegar a más de 67 mil casos, es decir, se superaría la cifra de los últimos seis años.

Si el porcentaje promedio de 5622 casos de violencia por mes se mantiene, el 2026 podría llegar a más de 67 mil casos. (Imagen: Producción Perú 21).

LAMENTABLE

Por otro lado, los casos de feminicidio tampoco se han reducido.

Entre enero y setiembre se registraron 107 casos con características de feminicidio.

De ese total, 12 víctimas tenían entre 0 a 17 años; 89 víctimas tenían entre 18 a 59 años y seis de ellas tenían de 60 a más años.

Los feminicidios fueron cometidos por personas de distintos entornos: Una pareja (48), una expareja (22), un familiar (3) y una persona sin vínculo (34).

Desde el 2016 se han registrado, en promedio, más de 120 casos de feminicidios por año: 2016 (124), 2017 (121), 2018 (149), 2019 (166), 2020 (131), 2021 (136), 2022 (130), 2023 (170), 2024 (162) y 2025 (134).