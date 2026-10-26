Un ataque a balazos durante una cevichada bailable en el Callao dejó dos personas fallecidas y un hombre gravemente herido la noche del domingo 25 de octubre. Entre las víctimas mortales se encuentra el conocido animador de eventos y orquestas de salsa Romario Cartagena, quien participaba en la celebración realizada en la cuadra 9 del jirón Loreto.

La segunda víctima fue identificada como Lizbeth Tamara Chávez Guerrero, de 27 años, mientras que el sobreviviente es Víctor Rumiche Guerrero, quien permanece internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con pronóstico reservado. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga las circunstancias del doble homicidio, según detalló América Noticias.

Balacera interrumpió una cevichada bailable

De acuerdo con información policial recogida por RPP, el ataque se produjo durante una reunión social en la que se habría registrado una discusión que terminó en un tiroteo. Las autoridades todavía no han determinado públicamente qué originó el enfrentamiento.

El hecho ocurrió a pocas cuadras del complejo policial Alipio Ponce, en una zona del primer puerto donde se desarrollaba la actividad musical.

Romario Cartagena había acudido al establecimiento para animar la cevichada bailable, evento que promocionó horas antes mediante sus redes sociales. Según América Noticias, el artista tenía previsto continuar su jornada en otra presentación junto a su agrupación musical.

Romario Cartagena recibió un disparo en la cabeza

Durante la balacera, Cartagena recibió un impacto de bala en la cabeza. Los asistentes intentaron auxiliar a las víctimas y trasladarlas a un establecimiento de salud.

El animador llegó sin signos vitales al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. Lizbeth Tamara Chávez Guerrero también murió como consecuencia de las heridas de bala.

En tanto, Víctor Rumiche Guerrero sobrevivió al ataque y fue trasladado de emergencia al mismo hospital. Según los reportes difundidos este lunes 26 de octubre, su estado de salud es reservado.

Policía encontró casquillos de bala e investiga a los responsables

Agentes de la Policía Nacional llegaron al jirón Loreto para establecer un perímetro de seguridad y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con RPP, durante la inspección de la escena del crimen se encontraron hasta cinco casquillos de bala, evidencia que forma parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Latina Noticias informó que tres sujetos habrían llegado al lugar y realizado los disparos. Sin embargo, la identidad de los atacantes, su participación exacta y el móvil del crimen siguen pendientes de confirmación oficial.

Orquesta Guajiro y el Sello de Primera lamenta muerte del animador

Romario Cartagena era conocido por su trabajo como animador y bailarín en espectáculos de música tropical y salsa del Callao. El artista mantenía vínculos profesionales con la agrupación musical Guajiro y el Sello de Primera.

Tras conocerse su fallecimiento, integrantes de la orquesta difundieron un mensaje de despedida en redes sociales, acompañado de fotografías y recuerdos de sus presentaciones.

Familiares, amigos y seguidores también expresaron mensajes de pesar por su muerte y recordaron su participación en diferentes escenarios del ambiente musical chalaco.

Familiares exigen justicia por doble asesinato en el Callao

Los familiares y allegados de las víctimas solicitaron a las autoridades que identifiquen y capturen a los responsables del ataque armado.

La Policía continúa con las diligencias para reconstruir la secuencia del tiroteo, establecer la identidad de los involucrados y determinar el móvil del doble homicidio.

Hasta la información disponible este lunes 26 de octubre, no se ha confirmado oficialmente la detención de sospechosos ni se ha establecido si el ataque estuvo relacionado con amenazas previas, una disputa personal u otra circunstancia.

El hermano gemelo de Romario Cartagena declaró a Latina Noticias que, según su conocimiento, ni el animador ni la agrupación musical habían recibido amenazas extorsivas.