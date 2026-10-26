La empresaria Paola Atanacio decidió abandonar el Perú tras denunciar extorsiones y siete ataques a balazos contra su almacén, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Un informe de “Punto Final”, da cuenta que después de diez años dedicados a construir su negocio y generar empleo para decenas de familias, aseguró que el temor por su vida y la falta de garantías para trabajar la llevaron a salir del país.

Según su testimonio, las amenazas comenzaron en noviembre de 2025, luego de adquirir un almacén en la zona. En medio de la desesperación, realizó un pago de S/15.000 con la esperanza de detener las extorsiones. Tras presentar una denuncia, fueron capturados Randy Campos y Gilmer Ríos Salas, señalados como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Mexicanos”.

Sin embargo, en setiembre se registraron nuevos disparos contra su establecimiento y, de acuerdo con la empresaria, volvieron a exigirle S/12.000 . Desde octubre, los ataques se intensificaron y la situación afectó su salud emocional, al punto de sufrir una crisis nerviosa que la llevó a la clínica. Atanacio sospecha que los atentados podrían ser una represalia por haber denunciado a los presuntos extorsionadores.

La empresaria también expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación fiscal y el temor de que los detenidos recuperen su libertad mientras otros presuntos responsables continúan sin ser identificados.

Atanacio lamentó tener que dejar el negocio que construyó durante una década y señaló que busca recuperar la tranquilidad para volver a trabajar sin amenazas.

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