Las entradas para participar en el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional y en la multitudinaria misa que se celebrará en la base aérea Las Palmas serán gratuitas, digitales y sin necesidad de reservas, informó el sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima.

En declaraciones a RPP, el religioso adelantó que este lunes se anunciará cuándo estará disponible la plataforma y qué empresa estará a cargo de habilitar el sistema de entradas .

Los fieles deberán registrarse previamente y podrán obtener sus accesos gratuitos, además de elegir el bloque en el que desean ubicarse para facilitar el orden durante las actividades.

El sacerdote precisó que cada entrada será personal e intransferible, y contendrá el nombre del asistente, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y un código QR.

Asimismo, explicó que el acceso será enviado al correo electrónico proporcionado durante el registro. Cada cuenta permitirá obtener entradas para un grupo determinado de personas.

Para ingresar a los eventos, los asistentes podrán presentar sus entradas impresas o mostrarlas desde sus celulares. Sin embargo, deberán llevar obligatoriamente su DNI, pues ambos documentos serán requeridos para acceder a la base aérea Las Palmas.

Juan Bytton también exhortó a la ciudadanía a tener cuidado con las páginas falsas que ofrecen entradas a cambio de dinero o donaciones, y recalcó que el proceso será completamente gratuito.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader, informó que la próxima semana se lanzará un registro digital para organizar la participación de miles de personas en las misas y actividades multitudinarias programadas durante la visita oficial del papa León XIV al Perú.

García Camader señaló que la organización continúa trabajando en los detalles de la visita y en la implementación del sistema de inscripción para las celebraciones previstas en Lima y Chiclayo. Con este mecanismo, se busca facilitar el acceso de los fieles y garantizar una mejor organización de los encuentros con el pontífice.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad