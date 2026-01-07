Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos en el distrito de Bellavista, a pesar de sus desesperados intentos por escapar del ataque refugiándose en un inmueble.

Según RPP, fuentes policiales identificaron a la víctima como Jordi Vera Ullón, quien fue asesinado en el cruce de la avenida Haya de la Torre con la calle C-29, en la urbanización Ciudad del Pescador.

De acuerdo con los vecinos, Vera Ullón se encontraba caminando por la zona cuando un delincuente armado lo interceptó y abrió fuego contra él.

En un intento por salvar su vida, la víctima se refugió en una casa cercana cuya puerta estaba abierta, ya que allí funciona un negocio de venta de pescado. Vera Ullón logró llegar hasta el segundo piso del inmueble, pero el agresor lo siguió, entró tras él y le disparó.

“Dice que ha venido corriendo y se ha metido. La puerta está abierta porque venden pescado. Se ha metido a la casa, arriba. Y el chiquillo que le ha disparado también se ha metido y lo ha matado”, declaró uno de los residentes de la zona.

Jordi Vera fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, pero, pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado poco después de su ingreso.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional, junto con la fiscal de turno, se presentaron en el lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones de este crimen.