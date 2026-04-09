De cuatro balazos fue asesinado el policía Jonatan Velázquez Ipanaqué, miembro de la unidad del Escuadrón Verde, cerca de su casa en el Callao.

El suboficial de tercera PNP Angelo Velázquez fue interceptado por un sujeto en la calle Miguel Grau, ubicada en la urbanización Las Fresas.

Según un reporte de América Noticias, dos de las balas impactaron en la cabeza del efectivo, provocándole la muerte inmediata en la vía pública.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona se observa a un hombre vestido de negro y con capucha merodeando el sector, antes del homicidio, quien presuntamente sería el autor de los disparos, según los vecinos.

Trascendió que el policía tenía un proceso de investigación administrativa desde hace tres meses, por lo que estaba suspendido de sus funciones habituales en el Escuadrón Verde del Callao al momento del crimen.