Una balacera registrada en el asentamiento humano Tiwinza, ubicado en la jurisdicción de Sarita Colonia, en la provincia constitucional del Callao, dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas. El ataque ocurrió frente a una bodega, a la altura del parque Tiwinza, y generó una rápida intervención de vecinos y agentes de la Policía Nacional del Perú para auxiliar a las víctimas.

Los afectados fueron trasladados de emergencia a los hospitales Daniel Alcides Carrión y Alberto Sabogal para recibir atención médica. Sin embargo, dos de ellos llegaron sin signos vitales al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde el personal de salud confirmó sus decesos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yomaira Milagros Torrejón Mori, de 18 años, y Diego Jesús Cléver Ibáñez, de 35. Ambos fallecieron antes de poder recibir atención médica en el establecimiento de salud.

En tanto, otras cuatro personas continúan bajo observación médica luego de resultar heridas durante el ataque. Se trata de Carlos Antonio Ceballos Vázquez, María Cristina Huamán Marín, John Charles Torrejón Salazar y Carmen Isabel Ibáñez Matías, quien presenta una herida de bala en el muslo izquierdo.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

Segundo ataque cerca del hospital

Minutos después del ingreso de los heridos al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se registró un nuevo hecho de violencia en los exteriores del establecimiento. El incidente motivó el despliegue de un contingente policial para reforzar la seguridad en la zona.

La presencia de los agentes buscó garantizar la protección de los pacientes, familiares y trabajadores del hospital mientras se controlaba la situación. Hasta el momento, las autoridades no han informado si este segundo episodio guarda relación directa con la balacera ocurrida en Tiwinza.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer ambos hechos. Asimismo, las autoridades continúan recopilando información con el fin de determinar las circunstancias de los ataques e identificar a las personas involucradas.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec