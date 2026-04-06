Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de 16 años, señalados como presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada a la extorsión de transportistas y bodegas en San Martín de Porres y en la Provincia Constitucional del Callao.

Entre los intervenidos se encuentra Eduardo Canelo Castro (25), quien fue detenido en un inmueble situado en la urbanización Aeropuerto, en en Callao.

En el mismo inmueble también fue intervenido un menor de 16 años, de la misma nacionalidad. De acuerdo con la PNP, el adolescente se encontraba custodiando bolsas con marihuana, municiones, un artefacto explosivo y otras sustancias ilícitas.

En la intervención, los agentes de la PNP encontraron en el celular de uno de los detenidos un video en el que se les observa disparando contra el vehículo de un taxista que, presuntamente, se habría negado a pagar cupos de extorsión.

En ese sentido, las autoridades hallaron en la habitación una nota manuscrita en una hoja de cuaderno, con un mensaje amenazante dirigido a propietarios de bodegas y cevicherías.

En dicha nota extorsiva, los sujetos se hacían llamar ‘Los Caralitos del hampa’.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en el Cercado de Lima, para continuar con las diligencias correspondientes.