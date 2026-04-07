Una combi de transporte público se incendió durante la madrugada en la primera cuadra del jirón Washington, en el Callao. El vehículo, que se encontraba estacionado frente a una vivienda, fue consumido completamente por el fuego antes de que llegaran los bomberos.

El incidente fue reportado alrededor de las dos de la mañana, cuando los vecinos escucharon un ruido y notaron que la unidad emitía una luz intensa. Minutos después, alertaron a las autoridades al observar que las llamas avanzaban rápidamente por toda la carrocería.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar la emergencia y evitar que el fuego afectara otras viviendas cercanas. Tras varios minutos de trabajo, lograron extinguir el incendio sin que se registraran heridos ni víctimas.

Según relataron los vecinos, la combi estaba estacionada en la puerta de una quinta donde vive la persona que la alquilaba para brindar el servicio. Algunos residentes se mostraron preocupados debido a que el fuego habría iniciado de manera repentina mientras todos dormían.

Los pobladores mencionaron que en la zona hay cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido. Además, no descartaron que se trate de un acto intencional vinculado a extorsionadores que operan en el distrito. Los peritos encargados se encuentran inspeccionando los restos del vehículo para poder determinar el origen del fuego.

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