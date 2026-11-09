El Callao incorporó un nuevo monumento a sus espacios públicos. Se trata de una estatua de 14 metros y un peso total de 4 toneladas, dedicada al papa León XIV, que fue develada este lunes 9 de noviembre en el parque Niño Gaelito. La obra destaca por sus dimensiones y se convierte en la escultura más alta del país en homenaje al actual líder de la Iglesia católica.

Dicha ceremonia reunió a representantes de la Iglesia y autoridades de la provincia constitucional del Callao.

La escultura fue financiada en su totalidad por Caja Huancayo, que realizó una donación institucional de S/240 720. El aporte recibió la aprobación de la Municipalidad Provincial del Callao mediante el Acuerdo de Concejo N.° 104-2026-AC/MPC, como parte del convenio establecido entre ambas entidades.

Su construcción estuvo a cargo de los artistas peruanos Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong Arana, quienes trabajaron durante aproximadamente 45 días para completar la obra.

El proceso de elaboración comenzó con un moldeado en arcilla y continuó con el trabajo en fibra de vidrio y los acabados finales. Para su instalación en el primer puerto, la escultura fue trasladada desde un taller ubicado en Carabayllo mediante un operativo que requirió vehículos de carga pesada y grúas, debido a su tamaño.

¿Por qué se eligió el parque Niño Gaelito?

La estatua fue colocada en el parque Niño Gaelito, un espacio que lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, el pequeño de cuatro años que falleció en marzo de 2026 luego de intentar rescatar a su hermana durante un incendio ocurrido en el jirón Loreto.

La instalación del monumento también guarda relación con el paso de Robert Francis Prevost por el Callao. Antes de ser elegido papa, León XIV estuvo vinculado a la jurisdicción chalaca, donde se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis entre 2020 y 2021.

De esta manera, el primer puerto suma una nueva muestra de reconocimiento al pontífice, en vísperas de su visita al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La estatua más alta del Perú dedicada al Papa León XIV fue develada este lunes en el Callao, en el parque Niño Gaelito Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/5NluIgOwcD — Canal N (@canalN_) November 9, 2026