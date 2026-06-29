Dos mototaxistas fueron atacados a balazos cuando se encontraban en el cruce de las avenidas Bocanegra y Dominicos, en la provincia constitucional del Callao. El hecho ocurrió cerca de un grifo mientras ambos esperaban pasajeros en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Anthony Emmanuel Márquez Parra, de 38 años, y Eduard José Benítez Gallardo, de 33 años, ambos de nacionalidad venezolana. Ambos quedaron heridos tras recibir impactos de bala durante la agresión.

El ataque armado se produjo de manera repentina cuando los mototaxistas permanecían en el lugar realizando labores de espera de pasajeros. Testigos indicaron que los agresores se acercaron y efectuaron varios disparos antes de huir.

Luego de la agresión, los atacantes escaparon por la avenida Dominicos con dirección hacia San Martín de Porres. La rápida huida dificultó su ubicación inmediata por parte de las autoridades.





¿Qué pasó con las víctimas?

Los mototaxistas fueron auxiliados por transeúntes y otros conductores de la zona tras el ataque. Posteriormente fueron trasladados de emergencia al Hospital II Luis Negreiros.

En el centro de salud vienen recibiendo atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas. El personal sanitario continúa con la evaluación de su estado de salud.

Agentes de la comisaría Juan Ingunza llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. El objetivo fue asegurar el área y recolectar evidencias del ataque.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en investigación para determinar el móvil del crimen. En la zona se identificó la presencia de cámaras de seguridad que serán revisadas como parte de las pesquisas.