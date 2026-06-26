Un bus de la empresa Consorcio Roma fue atacado a balazos mientras cubría su recorrido entre San Juan de Lurigancho y Ventanilla. El atentado ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, cuando la unidad transportaba pasajeros y generó momentos de alarma entre quienes viajaban a bordo.

De acuerdo con la información de Exitosa, dos sujetos llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta por la vía auxiliar. Uno de ellos descendió, simuló ser un usuario del servicio de transporte y esperó que el conductor abriera la puerta para disparar en varias oportunidades contra la cabina.

🔴🔵 Callao: Falso pasajero dispara contra bus de la empresa Roma.



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Conductor salió ileso

Tras efectuar los disparos, el atacante volvió a abordar la motocicleta donde lo esperaba su cómplice y ambos escaparon con rumbo desconocido. Pese a los múltiples disparos, ninguno impactó contra el conductor y resultó ileso.

Los pasajeros reaccionaron arrojándose al piso para protegerse de los disparos y, una vez que el peligro pasó, descendieron de la unidad. Posteriormente, alertaron a la Policía sobre lo ocurrido mientras el vehículo permanecía detenido en plena vía con daños ocasionados por los impactos de bala.

Investigación en curso

Efectivos de la Comisaría PNP Márquez acudieron al lugar para acordonar la zona y dar inicio a las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística inspeccionaron la escena y recogieron evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Durante las pericias se constató que la carrocería del bus presentaba tres impactos de bala y que la luna ubicada junto al asiento del conductor quedó destruida. Además, en la zona fueron hallados tres casquillos de bala que serán analizados como parte de las investigaciones.

El conductor fue trasladado a la dependencia policial para presentar la denuncia y colaborar con las diligencias del caso. Asimismo, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán revisadas con el objetivo de identificar a los responsables.

Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el atentado estaría relacionado con presuntos actos de extorsión contra la empresa Consorcio Roma. No obstante, esa posibilidad deberá ser confirmada conforme avancen las investigaciones y se obtengan nuevos elementos de prueba.