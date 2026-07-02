Tres delincuentes que se hicieron pasar como trabajadores de la empresa Sedapal ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Cartagena, en la urbanización Palmeras de Oquendo en el Callao, y se llevaron una fuerte suma de dinero en efectivo y otros bienes.

De acuerdo a América Noticias, los malhechores engañaron a una adulta mayor para acceder a las instalaciones de su casa, y es que utilizaron identificaciones adulteradas y uniforme de operario similar a la que usan en la empresa de agua.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior e interior de la casa se observa cómo un hombre que vestía un chaleco naranja sorprendió a la mujer cuando se disponía a cerrar la puerta de su vivienda. Tras mostrarle su supuesta credencial, le indicó a la adulta mayor que era personal técnico enviado por la empresa para realizar la inspección de las tuberías internas.

Según la denuncia de la afectada, el primer falso trabajador de Sedapal conversó con ella y en medio de simulaciones de coordinaciones telefónicas, logró que le abriera el portón del inmueble. Tras ello, ingresaron otros dos supuestos operarios que ingresaron a los ambientes de la casa.

Los delincuentes abandonaron la vivienda con los bienes sustraídos, cuya fuga a pie quedó registrada en las cámaras de seguridad. Las imágenes vienen siendo analizadas por peritos a fin de identificar a los tres delincuentes.

La adulta mayor dijo a la policía que los falsos trabajadores ingresaron a su dormitorio, lugar donde guardaba una fuerte suma de dinero en efectivo, la cual estaba destinada a la cancelación de una deuda.