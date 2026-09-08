El fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lima Noroeste, recibió una amenaza de muerte vinculada con las investigaciones que desarrolla contra organizaciones criminales en Ventanilla y el Callao. El entorno familiar del letrado también estaría siendo reglado, según los autores del mensaje.

La intimidación fue enviada mediante un audio dirigido al fiscal, en el que se le exigía dejar de intervenir en determinadas investigaciones. La comunicación habría sido enviada desde un número telefónico de Colombia y estaría relacionada con pesquisas contra integrantes de Los Injertos del Callao-Ventanilla.

“Sabemos todo de ti, tus movimientos [...] los de tu familiar que está en España. No eres intocable”, amenazaron.

Guffanti participa en investigaciones contra organizaciones criminales en Lima y Callao, entre ellas casos vinculados con Los Injertos del Cono Norte y personas conocidas como ‘El Jorobado’, ‘El Monstruo’ y ‘Marín Morón’. Según la información del caso, esta sería la primera amenaza dirigida contra un integrante de la FECOR.

Entre octubre y diciembre de 2025, las fiscales Margarita Haro y Miriam Parra también recibieron amenazas relacionadas con sus labores. El coordinador nacional de la FECOR, Jorge Chávez Cotrina, informó que cerca de 25 fiscales fueron amenazados o extorsionados durante ese año.

La Fiscalía evalúa medidas de protección para Guffanti ante el riesgo generado por la intimidación. El caso permanece relacionado con las investigaciones que desarrolla contra organizaciones criminales en Ventanilla y el Callao.