Frank Alexis Ardiles Rodríguez, de 38 años, fue acribillado al mediodía de este jueves 15 de octubre en la cuadra 8 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. El crimen se produjo frente a la compañía de bomberos Garibaldi N° 7.

De acuerdo con Exitosa, la víctima fue interceptada por dos sujetos en esta transitada vía peatonal y vehicular, quienes le dispararon en varias ocasiones antes de huir. Según testigos, los proyectiles impactaron en el pecho y la cabeza del hombre, lo que causó alarma entre los vecinos de la zona.

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. En la inspección de la escena, las autoridades hallaron cuatro casquillos de bala, por lo que procedieron a acordonar la zona para facilitar las investigaciones.

Según los testimonios recogidos entre los vecinos, la víctima habría conversado previamente con trabajadores de una obra de construcción situada frente al lugar del crimen, presuntamente a cargo del Gobierno Regional del Callao. Luego, se habría desplazado hacia otra obra cercana, donde fue interceptada por los atacantes.

Asimismo, algunos vecinos señalaron que no escucharon los disparos, pese a encontrarse cerca de la escena del crimen. Esto dio lugar a la hipótesis de que los atacantes habrían empleado un arma con algún mecanismo para atenuar el sonido; no obstante, esta posibilidad aún no ha sido confirmada por la Policía.

Por otro lado, algunos vecinos denunciaron presuntas amenazas y extorsiones contra empresas y trabajadores de las obras de construcción que se desarrollan en la avenida La Marina. Estas versiones forman parte de las primeras líneas de investigación y deberán ser verificadas por las autoridades.

Por esta razón, los investigadores deberán determinar si el asesinato guarda relación con las presuntas extorsiones denunciadas en la zona. Además, las diligencias buscan establecer si el ataque estuvo dirigido específicamente contra la víctima y esclarecer el móvil del crimen.