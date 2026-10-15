Las familias que buscan actividades gratuitas para este fin de semana tendrán una alternativa en el distrito de Jesús María. La Feria Fortuna realizará una edición especial denominada Criollo Rockero, que ofrecerá servicios de cuidado para mascotas, conciertos en vivo y la participación de más de 90 emprendimientos peruanos.

El evento se desarrollará el sábado 17 y domingo 18 de octubre en la Concha Acústica del Campo de Marte, desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche. El ingreso será gratuito.

Además de promover productos de emprendedores nacionales, la feria incluirá actividades orientadas a fomentar la adopción y tenencia responsable de animales de compañía.

Campañas gratuitas para mascotas: ¿qué servicios se ofrecerán?

Durante los dos días del evento, los asistentes podrán acceder a campañas gratuitas antipulgas y de limpieza de oídos para mascotas. Estos servicios estarán disponibles de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., de acuerdo con la programación anunciada.

También se realizarán actividades de adopción de mascotas con discapacidad, charlas gratuitas a cargo del médico veterinario Pancho Cavero, bendición de animales y desfiles con temática de Halloween.

Víctor Vargas, director de Feria Fortuna, señaló que esta edición busca crear conciencia sobre el abandono animal y promover prácticas responsables entre los propietarios de mascotas.

“En el Perú, millones de animales se encuentran en situación de abandono. Por eso, queremos que Feria Fortuna sea mucho más que un espacio de diversión y emprendimiento: buscamos generar conciencia sobre la tenencia responsable, la adopción y el cuidado animal”, indicó Vargas en el comunicado de prensa del evento.

El representante también agradeció el respaldo de la Municipalidad de Jesús María para el desarrollo de la actividad.

Feria Fortuna reunirá a más de 90 emprendimientos peruanos

Además de las campañas para mascotas, Criollo Rockero contará con más de 90 emprendimientos nacionales dedicados a distintos rubros comerciales.

Los visitantes encontrarán propuestas de moda, accesorios, joyería, bisutería, decoración, artesanía, tecnología, productos naturales y gastronomía.

La programación incluirá una zona especialmente dedicada a marcas de productos y servicios para mascotas, donde los asistentes podrán conocer alternativas relacionadas con su alimentación, accesorios y cuidado.

¿Qué artistas se presentarán el sábado 17 y domingo 18 de octubre?

La música será otra de las actividades centrales de Feria Fortuna, con presentaciones y tributos a reconocidos exponentes del rock nacional e internacional.

El sábado 17 de octubre están programados tributos a Indochine, Rata Blanca y Pedro Suárez-Vértiz, además de una presentación de Koki Flores.

Para el domingo 18 de octubre, la programación contempla tributos a Enanitos Verdes, The Cure y The Beatles.

Ese día también está previsto el regreso a los escenarios de Juan Barbieri, imitador del Gran Zambo Cavero, después de cuatro años de ausencia. Asimismo, se presentará la agrupación We All Together con un tributo a The Beatles.

Los organizadores no han precisado los horarios individuales de cada espectáculo musical.

¿Dónde queda Feria Fortuna y cuál es el horario de ingreso?

La edición Criollo Rockero se realizará en la Concha Acústica del Campo de Marte, ubicada en el distrito de Jesús María, Lima.

El público podrá asistir el sábado 17 y domingo 18 de octubre, desde el mediodía hasta las 9:00 p. m., sin pagar entrada.

Las campañas gratuitas para mascotas tendrán un horario más reducido, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. durante ambas fechas.

La iniciativa busca reunir a familias, propietarios de mascotas y emprendedores en un espacio que combine actividades recreativas, música y sensibilización sobre el cuidado animal.