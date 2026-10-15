Un sismo de magnitud 3.6 se registró este jueves 15 de octubre de 2026 a las 2:37 de la tarde en la región Lima, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el informe oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0735, el epicentro se localizó a 37 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. El movimiento tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

La entidad científica también reportó una intensidad de grado II en Huacho, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, que corresponde a un movimiento débil, perceptible por algunas personas en condiciones favorables.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy en Lima?

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el epicentro del temblor se ubicó en las coordenadas de latitud -11.11 y longitud -77.94, frente a la zona de Huacho.

El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 14:37:59 horas, según el registro oficial difundido por el Centro Sismológico Nacional.

Hasta la información proporcionada, no se dispone de un reporte confirmado sobre daños materiales o personas afectadas. La ausencia de esta información no permite concluir que no se hayan producido daños.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0735 Fecha y Hora Local: 15/10/2026,14:37:59 Magnitud: 3.6 Profundidad: 48 km Latitud: -11.11 Longitud: -77.94 Intensidad: II Huacho Referencia: 37 km al O de Huacho, Huaura - Lima https://t.co/xI3GiEWnvV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 15, 2026

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Ante un movimiento telúrico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, e identificar las zonas seguras de la vivienda o centro de trabajo.

También es importante contar con una mochila de emergencia, establecer un plan familiar y seguir las indicaciones de las autoridades a través de los canales oficiales.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas.