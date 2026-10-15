Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron dos puestos de venta en el emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, tras hallar ropa con marcas presuntamente falsificadas.

En los dos establecimientos ubicados en el interior de una galería, se encontraron 19 paquetes de mercadería conteniendo prendas de vestir con signos y logotipos presuntamente falsificados.

A través de sus redes sociales, la PNP dio cuenta que durante el operativo fueron detenidas dos mujeres, por la presunta comisión de un delito contra la propiedad industrial. La mercadería incautada está valorizada en más de 1′140 000 soles.

Además, precisó que el caso fue comunicado a la Fiscalía especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual para las diligencias correspondientes.

“La Policía Nacional del Perú continúa trabajando para combatir el comercio ilícito, proteger la propiedad intelectual y fortalecer la seguridad ciudadana”, señaló la Policía Nacional del Perú.

🚨🇵🇪 #Lima | ¡MÁS DE S/1 140 000 EN PRENDAS PRESUNTAMENTE FALSIFICADAS INCAUTADAS EN GAMARRA! Dos mujeres fueron detenidas durante el operativo policial. 🇵🇪 La Policía Nacional del Perú continúa trabajando para combatir el comercio ilícito, proteger la propiedad intelectual y fortalecer la seguridad ciudadana. 🚔 ¡𝗧𝗨 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗! #PNPInforma #PerúResponde — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 14, 2026

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