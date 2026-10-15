Tres mujeres resultaron heridas luego de que un automóvil embistiera una mototaxi en el cruce de las calles José María Arguedas y Benavides, en el distrito limeño de Carabayllo.

Debido al fuerte impacto, el vehículo menor volcó y sus ocupantes salieron despedidas hacia la pista.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, entre las víctimas se encuentra Karla Torres, quien sufrió contusiones en diversas partes del cuerpo. Según la información proporcionada, el automóvil le pasó por encima de una pierna y el conductor continuó su marcha sin auxiliarla. La segunda pasajera, una adulta mayor, también sufrió lesiones de consideración.

Tras el accidente, el conductor intentó escapar, pero fue interceptado por vecinos y personal de Serenazgo a siete cuadras del lugar. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Policía.

Las víctimas recibieron atención médica inicial. Torres permanece a la espera de nuevos exámenes debido al dolor en la rodilla.

Finalmente, los familiares de las agraviadas exigieron que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y garanticen que se asuman los gastos médicos y los daños ocasionados por el accidente.

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