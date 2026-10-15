Siete estudiantes de la institución educativa N.° 1112 Víctor Andrés Belaúnde, ubicada en el distrito de La Victoria, son señalados por presuntamente amenazar de muerte al director del colegio mediante videos difundidos en redes sociales.

El caso fue confirmado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), cuyo titular, Cornelio Gonzáles Torres, informó sobre las amenazas contra autoridades escolares y las medidas de protección que se coordinan con otras instituciones.

Según informó Exitosa Noticias, los siete alumnos habrían participado en un grupo creado en redes sociales para compartir mensajes intimidatorios dirigidos contra el director. Las autoridades educativas tomaron conocimiento de la situación aproximadamente dos semanas atrás.

Siete alumnos reconocieron su participación en las amenazas

De acuerdo con el reporte periodístico, los siete estudiantes acudieron al plantel acompañados de sus padres y reconocieron su responsabilidad en la difusión de los contenidos contra la autoridad educativa.

Tras conocerse los hechos, las familias firmaron documentos mediante los cuales se comprometieron a supervisar la conducta de sus hijos y mantener un seguimiento de sus actividades.

Las amenazas se habrían producido en respuesta a las medidas disciplinarias adoptadas por el director para hacer cumplir el reglamento interno de la institución, según la información difundida por Latina Noticias.

Policía brindará protección al director del colegio en La Victoria

Ante la gravedad de las amenazas denunciadas, se coordinó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para proteger al director y prevenir nuevos incidentes.

El reporte señala que el colegio se encuentra en un periodo de vacaciones y que los estudiantes involucrados tienen previsto regresar a clases la próxima semana.

La medida contempla resguardo policial y vigilancia en las inmediaciones de la institución educativa, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se difundieron los videos.

DRELM coordina acciones ante amenazas contra directores escolares

Cornelio Gonzáles Torres, director de la DRELM, alertó que las amenazas contra autoridades educativas no se limitan a este caso y que se han registrado episodios de intimidación contra directivos que intentan aplicar medidas disciplinarias.

En declaraciones difundidas por medios nacionales, el funcionario indicó que la institución coordina con la Policía Nacional y el Ministerio Público para atender estos hechos y canalizar las denuncias correspondientes.

Asimismo, advirtió sobre otros problemas de convivencia escolar, como peleas entre estudiantes, mensajes amenazantes y situaciones relacionadas con el ingreso de objetos peligrosos a los planteles.

Autoridades evalúan medidas para prevenir la violencia escolar

El caso se conoce mientras el Ministerio de Educación (Minedu) impulsa una propuesta de lineamientos disciplinarios para regular faltas leves, graves y muy graves en las instituciones educativas.

El proyecto, difundido en octubre de 2026 para recibir aportes ciudadanos, contempla medidas frente a conductas que afectan la convivencia y la seguridad escolar. Su publicación no significa que todas las sanciones propuestas se encuentren vigentes.

En el colegio Víctor Andrés Belaúnde, las autoridades deberán continuar con las investigaciones y las acciones preventivas correspondientes, respetando los derechos de los menores involucrados y garantizando la seguridad de la comunidad educativa.