La Policía Nacional detuvo a nueve presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Terribles de las Geishas’ durante una intervención contra la trata de personas en el local nocturno ‘Sexi Geishas’, situado en la avenida Santa Rosa, en el distrito de Ate.

“Durante el operativo, realizado ayer y la madrugada de hoy, 15 de octubre, fueron detenidos nueve presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Terribles de las Geishas’, por su presunta implicación en el delito contra la libertad, en la modalidad de favorecimiento a la prostitución”, señaló a través de un comunicado la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

“Los nueve detenidos cumplirían funciones de cajera, seguridad y atención en barra dentro del establecimiento, quienes fueron intervenidos bajo los alcances de la flagrancia delictiva y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las diligencias de ley”, agregó.

Durante la intervención, las autoridades identificaron a 82 presuntas víctimas, en su mayoría extranjeras. De ellas, 49 eran ecuatorianas, 19 peruanas, nueve venezolanas, cuatro colombianas y una brasileña.

Además, los agentes intervinieron a 117 clientes que estaban en el establecimiento, “como parte de las acciones de control e identificación desarrolladas durante el operativo”.

La Policía Nacional identificó a los nueve presuntos miembros de ‘Los Terribles de las Geishas’por sus iniciales: V.F.B.D.S., M.L.A.T. (44), E.I.C.S. (33), D.J.V.T. (35), D.J.M.M. (30), L.L.G.B. (43), I.A.S.C. (39), F.A.P.A. (45) y F.F.C.M. (42).

“El operativo contó con la participación de personal de Fiscalización de la Municipalidad de Ate y el apoyo de la organización Our Rescue”, señaló la institución.

“La Policía Nacional continúa con las diligencias e investigaciones para esclarecer los hechos, identificar posibles responsabilidades y garantizar la protección de las presuntas víctimas, conforme a ley”, añadió.

Por su parte, la Municipalidad de Ate comunicó que el establecimiento nocturno fue cerrado, “como parte de las acciones de control y fiscalización en el distrito”.