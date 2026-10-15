Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército permitió incautar autopartes valorizadas en aproximadamente S/ 800 mil en el mercado informal de San Jacinto, ubicado en el distrito limeño de San Luis.

El despliegue contó con la participación de 210 policías y 30 integrantes del Ejército, quienes intervinieron diez locales distribuidos en los pasajes Los Faros, Los Aros, Los Frenos, Embrague y Timón, como parte de la operación denominada “Mercados Informales - San Jacinto 2026”.

Entre los artículos decomisados figuran 250 puertas laterales, 200 amortiguadores, 250 faros, 170 capós, 180 trapecios y 98 puertas de maletera. También se incautaron 250 faros delanteros, 90 máscaras frontales, 25 espejos, 27 compuertas y 60 múltiples de admisión.

De acuerdo con el balance del operativo, el valor estimado de las piezas intervenidas asciende a S/ 800 mil.