Una familia denunció que uno de sus integrantes, identificado como Álex de la Cruz, quien hoy cumplía 45 años, murió en el hospital San José del Callao, horas después de que haya conversado con su hermano por WhatsApp.

“Él me escribe a las 4 de la mañana, diciéndome: ‘hermano, sácame, por favor o trae a la Policía, que acá me van a embolsar’. Yo le mando a mi hermana que vive al frente del hospital y se ve hasta donde estaba él. Le digo a mi hermano que alce la mano. Él hace caso y ella lo distingue. Hasta las 6 de la mañana he estado hablando con él”, dijo el pariente en diálogo con el portal digital ‘Prensa Callao TV’.

Según narra el hermano, a las 08:30 de la mañana, una enfermera lo llamó desde el celular del paciente para informarle sobre el deceso. Él no lo podía creer.

“Me llama a las 08:30 una enfermera y me dice que mi hermano ha fallecido. Del celular de él me llama. Yo le digo que es mentira, que mi hermano no puede fallecer porque he estado hablando con él. Tengo dos tíos que fallecieron igual, hace dos días. Ayer los hemos enterrado y ahora con mi hermano. Por qué eso, no tiene que ser así”, lamentó.

Mensajes de WhatsApp

La familia mostró los últimos mensajes que escribió el paciente a su hermano. Se observa que el hombre que cumplía hoy 45 años pedía que lo retiren del hospital y que lo querían embolsar.

“Ahora”, “me quieren embolsar”, “sácame”, se lee en las conversaciones que fueron impresas por los parientes del fallecido.

Temor a represalias

Otro hermano del fallecido indicó que su familiar cuestionaba la falta de oxígeno y que le quitaron tal recurso por 40 minutos, pese a que lo necesitaba.

“Los doctores me decían que él era una persona que criticaba, que le traigan oxígeno, pedía. Siempre le quitaban el oxígeno, le daban lo mínimo. Está grabado en los mensajes que me manda. Me dijo que le dejaron 40 minutos sin oxígeno. Él ha estado luchando hasta el último. No puede ser que después me pidan unas ampollas de casi cinco mil soles para que lo saquen y eso no valió de nada. Mi hermano me dice ‘me he echado aire con el abanico que me han mandado’”, manifestó

“Hay una foto que mi hermano tomó, donde hay un doctor. Si él estuvo mal, no lo han querido auxiliar. Él nos indica también, y mi hermana ha verificado de arriba, que habían médicos que estaban rodeando por ahí con bolsas negras, que son para cadáveres. ¿Qué hacen rondando con bolsas negras si los pacientes están vivos? Mi hermana ha visualizado eso desde su casa”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: La OMS estudia posible vínculo entre rara enfermedad infantil y Covid-19

Coronavirus: La OMS estudia posible vínculo entre rara enfermedad infantil y Covid-19