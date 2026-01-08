La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos adolescentes, de 15 y 16 años, presuntamente involucrados en el asesinato de un taxista en el Callao.

El crimen se registró este miércoles, cuando la víctima, identificada como Sergio Rodríguez Aponte, fue asesinada de dos disparos en la cabeza a un costado de la parroquia Inmaculada Concepción.

Según RPP, tras una rápida intervención de las autoridades, los adolescentes fueron detenidos; durante la acción se les incautó armamento y habrían confesado espontáneamente el crimen.

“(Un policía) se percata de la fuga de dos adolescentes, dos jóvenes, los detiene, encuentra el armamento y paralelamente el vehículo de un taxista con la puerta abierta”, manifestó el general Ricardo Espinoza, jefe de la región policial Callao.

“Lamentablemente el ciudadano Sergio Rodríguez Aponte (fue encontrado) sin vida. (A los intervenidos) se le está haciendo conocer todos sus derechos y además de ello estas personas de manera espontánea confiesan el crimen”, añadió.

Las investigaciones policiales continúan en marcha para esclarecer las circunstancias de este homicidio.

Según información policial, uno de los menores detenidos estaría presuntamente vinculado a un atentado con arma de fuego contra otro adolescente de 15 años. El hecho ocurrió el 2 de enero de este año en un billar del sector Sarita Colonia, en la provincia Constitucional del Callao.