Un mototaxista, cuya identidad aún no ha sido identifacada, fue acribillado mientras permanecía dentro de su vehículo menor en la calle Oxapampa, ubicada en el sector Ciudadela Chalaca, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la víctima se encontraba realizando un servicio de transporte cuando los pasajeros que llevaba comenzaron a dispararle repetidamente.

Según RPP, durante las diligencias, la Policía encontró alrededor de diez casquillos de bala en el lugar del ataque. El mototaxista falleció al interior de su unidad, la cual no contaba con placa de rodaje.

Entre las primeras hipótesis que maneja la Policía, se contempla que el homicidio estaría vinculado a un presunto enfrentamiento entre bandas criminales. Asimismo, algunos testigos indicaron que los atacantes habrían utilizado un arma de fuego con silenciador, versión que todavía debe ser confirmada como parte de las investigaciones.

Familiares del fallecido también se acercaron a la escena del crimen, pero prefirieron no ofrecer declaraciones a la prensa.

En paralelo, efectivos de la Policía Nacional desplegaron un operativo de búsqueda por los alrededores para dar con los autores del homicidio. Las investigaciones también buscan establecer la identidad de la víctima y determinar el móvil del crimen.