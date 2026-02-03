Un brutal ataque armado en el distrito de La Perla, provincia constitucional del Callao, dejó como saldo una mujer fallecida y su esposo gravemente herido. El crimen ocurrió cuando una pareja de esposos permanecía al interior de su vehículo estacionado frente a una vivienda, siendo sorprendida por un sicario que ejecutó múltiples disparos a quemarropa.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Raúl Castro Cabrejos y su esposa Nilda Hinostroza Fernández. Según la información preliminar recabada por las autoridades, la pareja permaneció aproximadamente cinco minutos dentro de su automóvil de color negro antes de que se desencadenara la violencia.

Composición: Diario Correo.

El registro de las cámaras de seguridad muestran que, instantes previos al atentado, uno de los ocupantes del vehículo accionó el claxon en varias ocasiones. Los investigadores consideran que este gesto podría haber sido una señal convenida con alguien, posiblemente para indicar su presencia o solicitar que saliera de la vivienda.

Segundos después de escucharse el claxon, un individuo emergió desde algún punto cercano y se dirigió de manera decidida hacia el automóvil estacionado. Sin mediar palabra ni dar oportunidad de reacción, el atacante realizó 9 disparos de indiscriminada contra el vehículo.

Según los testimonios recogidos por las autoridades, los vecinos escucharon inicialmente disparos aislados que luego se intensificaron en una ráfaga continua.

Hombre condujo herido para salvar a su esposa

A pesar de haber recibido múltiples impactos de bala, Raúl Castro Cabrejos se puso al volante para intentar salvar su vida y la de su esposa. La pareja, gravemente herida y sangrando, se movilizó por sus propios medios con destino al centro asistencial más cercano.

El vehículo acribillado recorrió las calles del Callao hasta llegar al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde el personal de emergencia esperaba para brindarles atención médica inmediata. Ambos presentaban heridas de consideración provocadas por los proyectiles que penetraron el automóvil.

Mientras tanto, Castro Cabrejos continua internado en el hospital bajo observación médica constante. Su condición es delicada y el pronóstico se mantiene reservado mientras los médicos evalúan la evolución de sus heridas

La Policía Nacional hace un llamado a cualquier persona que cuente con información adicional sobre este crimen a comunicarse de manera confidencial con las autoridades. Los datos que puedan aportar los ciudadanos resultan fundamentales para identificar y capturar al responsable del ataque.

Las investigaciones continúan mientras la familia de Nilda Hinostroza Fernández lamenta su pérdida y espera que se haga justicia por este brutal crimen que enlutó su hogar.