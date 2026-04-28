Un menor de ocho años perdió la vida tras un ataque armado ocurrido la noche de este miércoles en el Callao. El pequeño se encontraba jugando un partido de fútbol en su barrio cuando fue alcanzado por los disparos.

El hecho se registró en la cuadra 8 del jirón Loreto, donde un grupo de jóvenes participaba en una actividad recreativa. La situación generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron lo sucedido a las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, los disparos habrían sido realizados desde un vehículo de color amarillo que pasó por la zona. Tras el ataque, la unidad se retiró del lugar sin que se conozca la identidad de sus ocupantes.

El menor herido fue trasladado al Hospital Alberto Sabogal para recibir atención médica. Sin embargo, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Otras víctimas resultaron heridas

Entre los afectados también se encuentra un adolescente de 16 años, quien permanece internado en el mismo hospital. El menor presenta un traumatismo torácico causado por proyectil de arma de fuego.

Otro de los heridos es un joven de 17 años, identificado con las iniciales A.F.C.C., quien sufrió impactos en la espalda y la mano. Asimismo, Blaisi Georghiño Peña Llamoza, de 36 años, resultó con una herida en el abdomen.

Ambos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo observación médica. Su evolución es monitoreada por el personal de salud.

Investigación en curso

Los agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Mientras tanto los peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias para contribuir con la investigación.

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre la captura de posibles responsables.