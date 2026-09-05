Un hombre murió luego de recibir seis impactos de bala durante un ataque registrado la noche del viernes en la zona de Bocanegra, en el Callao. Su hija de cinco años, quien se encontraba dentro del vehículo al momento de la agresión, también resultó herida y permanece internada en el hospital Negreiros.

La víctima fue identificada como Hugo Luna Tapia, de 35 años, quien se desplazaba en un automóvil negro junto a la menor cuando comenzó a ser perseguido por sujetos que viajaban en una motocicleta. Los agresores dispararon contra el vehículo mientras este avanzaba por la zona, de acuerdo con las primeras investigaciones.

Vecinos del sector señalaron que escucharon varios disparos durante la persecución, que se extendió por varios metros. En medio del ataque, el padre de familia perdió el control del automóvil y terminó chocando contra unos postes, lo que provocó daños en la parte delantera del vehículo.

Fotos: César.grados@photo.gec

Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar junto con peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. Luna Tapia fue trasladado a un hospital mientras aún presentaba signos vitales, pero murió debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

La menor también fue alcanzada durante el ataque y quedó bajo atención médica en el hospital Negreiros. Su estado es seguido por el personal de salud mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, las autoridades revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para reconstruir el recorrido del automóvil y establecer cómo se produjo la persecución. Las diligencias continúan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Fotos: César.grados@photo.gec