Agentes de la Depincri del Callao llevaron a cabo la intervención de una propiedad utilizada como instalación clandestina para el cultivo y procesamiento de marihuana en grandes cantidades.

El inmueble, ubicado en el asentamiento humano Los Cedros de Pachacútec en Ventanilla, fue técnicamente acondicionado para brindar condiciones óptimas de temperatura a las plantas.

La policía descubrió esta instalación gracias a las alertas de los residentes locales, quienes informaron sobre la presencia de individuos sospechosos en el vecindario.

Siguiendo las pistas recopiladas, las fuerzas policiales accedieron al sitio y se encontraron con una escena sorprendente. Los individuos habían utilizado dos refrigeradoras como fachada para ocultar el acceso a los invernaderos y laboratorios donde llevaban a cabo el procesamiento de la marihuana.

“La sorpresa es cuando un efectivo observa dos refrigeradoras que llaman la atención. ¿En un ambiente tan pequeño dos congeladoras? Entonces abre la puerta, no había verduras, no había carne, no había nada. Era la puerta de ingreso a un laboratorio clandestino”, indicó el coronel Pedro Rojas, jefe de la Depincri – Callao a Canal N.

En total, identificaron tres espacios destinados al tratamiento de la marihuana. El tercer lugar estaba designado para la germinación de semillas y el cultivo inicial de las plantas. La persona intervenida afirmó que la droga estaba destinada con fines medicinales.