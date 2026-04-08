La Policía Nacional retuvo en dos ocasiones a un adolescente de 14 años señalado de perpetrar dos homicidios en la provincia constitucional del Callao.

Según el alcalde chalaco César Pérez, el adolescente fue intervenido inicialmente en marzo y luego liberado, hecho que le permitió perpetrar un segundo crimen en la zona.

“Este es un caso netamente terrible. El día 22 de marzo, este muchacho, se mete a la casa de una enfermera con toda su banda. La enfermera viene a reclamarle y, en vez de salirse, la matan”, declaró a RPP.

El burgomaestre señaló que, días tras el crimen, el adolescente fue reconocido en el velorio de un sicario con prontuario y detenido por primera vez.

“Lamentablemente, por tener 14 años, el Poder Judicial y la Fiscalía lo sueltan. Y el día 6 de abril comete el peor de sus crímenes: llena de balas a un comerciante dentro del Centro Comercial Polvo Chalacos en la avenida Sáenz Peña”, agregó.

El alcalde indicó que, gracias a las cámaras de vigilancia, el adolescente fue detectado nuevamente y detenido por segunda vez en menos de un mes.

“Por suerte y gracias a Dios, ya tenemos la certeza y la seguridad que en este momento está siendo internado en ‘Maranguita’, porque tiene que ser resocializado. No puede estar en las calles del Callao. Es un pequeño sicario que no tiene el más mínimo escrúpulo”, sostuvo.

El alcalde chalaco resaltó que las cámaras de vigilancia han sido clave para detener a 18 sicarios en la zona.

“Van solucionados 47 casos y 18 sicarios sacados de las calles. Las cámaras ya tienen ocho meses de funcionamiento. Son cámaras en 4K, con reconocimiento de rostro y de placas”, expresó.

“Ningún sicario va a estar libre caminando por el Callao. Si cometen un crimen, los vamos a agarrar. Caminamos de la mano con la Policía y no van a estar sueltos. En el Callao, se respeta y va a estar liberado de sicarios”, añadió.