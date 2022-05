Una mujer ebria chocó su auto contra un vehículo estacionado e intentó escapar. Esto ocurrió en el Callao. La conductora insistió al dueño del carro agraviado a que la dejen ir porque supuestamente tenía que llegar al aeropuerto Jorge Chávez para abordar un vuelo.

Según el denunciante Gonzalo Espinoza escuchó un ruido y cuando salió de su vivienda vio su carro que había sido chocado y a la conductora huyendo por el parque. “Estaba en estado de ebriedad, olía. Tengo grabaciones donde enfoco dentro de su auto y hay latas [de cerveza]”.

Un video difundido por el noticiero América Noticias mostró imágenes cuando la mujer identificada Karina Janet Saco Yarlequé como avanzó su unidad con el denunciante sobre el capó. “Estás haciendo peor las cosas. Miren como me lleva encima”, dijo el agraviado.

Conductora ebria choca auto estacionado e intenta darse a la fuga

De acuerdo con el matinal, cuando llegaron agentes de la Policía Nacional al lugar, la ciudadana les indicó que el auto que maneja era del Estado. “Dile que soy la coronel Sacco”, se escucha a la mujer dentro de su auto.

Saco Yarlequé insistió a los agentes policiales para que la dejaran ir aduciendo que tenía que tomar un vuelo. “ ¿Ya puedo salir de aquí? Tengo un operativo y tengo que viajar a Arequipa con el presidente” , indicó la conductora.

Karina Janet Saco Yarlequé fue llevada a la comisaría de Carmen de la Legua y dio positivo a la prueba de dosaje etílico.

El matinal detalló que los gastos del auto que fue chocado ya fueron cubiertos, pero el tratamiento médico del agraviado no. Gonzalo Espinoza sostuvo que viene perdiendo días de trabajo pues se dedica al entrenamiento deportivo.

“Por el momento me he hecho algunos exámenes. Me encuentro mal del brazo, de la pierna y me duele la espalda. Intenté comunicarme con ellos para hacerles llegar el tema de proforma de lo que costaría, pero apenas me comuniqué con ellos, el señor y la señora me han bloqueado del WhatsApp y no he podido hacer ninguna proforma”, contó el denunciante.

América Noticias trató de obtener el pronunciamiento de la denunciada por lo que acudió a su domicilio. Sin embargo, el conserje del edificio que nadie lo pudo atender tras llamar a su departamento.

