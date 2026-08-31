Un presunto artefacto explosivo fue encontrado esta mañana en los exteriores de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicada en la avenida 2 de Mayo. El hallazgo ocurrió cuando los trabajadores comenzaban sus actividades y motivó la intervención de personal especializado de la Policía Nacional del Perú.

La zona fue acordonada por agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes acudieron al lugar para evaluar el objeto. Tras la inspección, no se reportaron personas heridas ni daños materiales en la sede judicial.

El incidente se produjo mientras permanece vigente el estado de emergencia declarado por el Gobierno en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida tiene una duración de 60 días y contempla el patrullaje conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

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La Policía Nacional del Perú activó de inmediato sus protocolos de seguridad tras el hallazgo de un objeto con características… pic.twitter.com/osXiCH4pba — PNP Noticias (@PNP_Noticias) August 31, 2026

Comunicado de la Corte Superior de Justicia del Callao

La sede judicial también confirmó que personas desconocidas dejaron un artefacto explosivo en el frontis de su sede institucional de la avenida 2 de Mayo.

En su comunicado, la Corte indicó que la activación de sus protocolos de emergencia y la intervención policial permitieron atender el hecho sin consecuencias para trabajadores o infraestructura.

“Gracias a la oportuna activación de nuestros protocolos de emergencia y a la rápida intervención policial, no se han registrado personas heridas ni daños materiales en la infraestructura”, señaló la institución.

La sede fue inspeccionada por completo y quedó fuera de peligro, según informó el Poder Judicial. Como medida preventiva, se dispuso que los magistrados y servidores de ese local realicen teletrabajo durante el 31 de agosto.

La institución también rechazó cualquier acto que busque afectar el funcionamiento de la administración de justicia y comunicó que entregó material probatorio a las autoridades.

“La institución ha puesto a disposición del Ministerio Público y la PNP todo el material probatorio necesario para identificar y sancionar a los responsables de este hecho”, indicó.

Finalmente, la entidad informó que las labores presenciales y la atención al público en la sede de la avenida 2 de Mayo se reanudarán el martes 1 de septiembre, en su horario habitual.