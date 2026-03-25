El fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, ha generado conmoción en medio del contexto electoral. La noticia de su muerte fue difundida por su propia agrupación política, que sostiene que se trató de un ataque ocurrido cuando el aspirante se retiraba de una actividad vinculada a la campaña en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se produjo durante la noche del martes 24 de marzo, cuando el candidato habría sido interceptado tras participar en un evento proselitista. Tras resultar gravemente herido, fue trasladado inicialmente a un establecimiento de salud y luego derivado al Hospital Casimiro Ulloa, donde finalmente se confirmó su deceso.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras equipos especializados realizaron pericias en la zona donde se habría producido la agresión. Desde la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo indicó que el caso se mantiene como una muerte sospechosa y que aún no se ha determinado la existencia de un agente externo.

“Es una muerte sospechosa, pero hasta el momento no tenemos un agente causante externo”, manifestó.

En paralelo, los restos del expostulante fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para continuar con los procedimientos forenses. Las autoridades han señalado que se encuentran evaluando diversas líneas de investigación con el objetivo de identificar a los posibles responsables.

Versión del partido Fe en el Perú

Por su parte, el candidato presidencial de la misma agrupación, Álvaro Paz de la Barra, sostuvo que la muerte de Infante fue producto de un ataque violento. Según su versión, el aspirante fue agredido con extrema violencia a la salida de una actividad política.

“Es un momento dramático para el partido, dramático también para la familia Infante. Y en efecto, sí, pues, ayer, a horas de la noche, justamente cuando salía de un evento político (fue asesinado)”, manifestó en Exitosa

Además, indicó que el aspirante habría sido víctima de amenazas previas debido a su participación en propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana dentro del partido.

“Él ya venía siendo amenazado, junto con ocho personas más que son exmilitares que han combatido el terrorismo. Cuando yo he comentado que nosotros vamos a pacificar el Perú en 100 días y que en cadena perpetua van a sufrir en vida, con las mismas palabras le mandaban a él y le estaban haciendo seguimiento”, agregó.

🇵🇪 | El candidato presencial en Perú, Álvaro Paz de la Barra, confirmó la muerte de su candidato a diputado por Lima, Gilbert Infante, e informó que este había recibido amenazas y fue asesinado a ladrillazos: "Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos en la cabeza".



📹… pic.twitter.com/cZJmjYZI4N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Pronunciamiento de la Presidencia

Tras conocerse el fallecimiento, la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento público para expresar sus condolencias. El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales oficiales, donde lamentaron lo ocurrido sin precisar detalles sobre las causas del deceso.

La Presidencia de la República del Perú expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú.



Hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares, amigos… pic.twitter.com/6GZGeTugyC — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 25, 2026

“La Presidencia de la República del Perú expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú”, se lee en el comunicado.