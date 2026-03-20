Agentes de la Policía Nacional del Perú ejecutaron un operativo que culminó con la detención de dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Chukys de Juan Pablo II’, organización señalada como responsable del violento enfrentamiento a balazos registrado el pasado 18 de marzo en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho registrado en el asentamiento humano Las Casuarinas de Nueva Vida dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años e hirió de gravedad a otras dos personas.

Las víctimas del enfrentamiento quedaron atrapadas en medio de una disputa que, según las autoridades, habría involucrado a presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sin embargo, la investigación apunta a que detrás del suceso existe una estructura criminal organizada que va mucho más allá de una simple rivalidad entre aficionados al fútbol.

El joven fallecido fue identificado como Eddie Wilder García Julca, quien tenía 19 años al momento de perder la vida a consecuencia de los disparos. Tras su muerte se desencadenó un amplio operativo policial que derivó en la captura de los dos sospechosos en los días siguientes al crimen.

Detenidos portaban armas de fuego

Los intervenidos fueron identificados como Miguel Ángel Puelles Santisteban, de 22 años, y Jesús Roberto Morales Gómez, de 29 años. Ambos cuentan con antecedentes policiales y se encuentran bajo investigación por su presunta participación en mafias dedicadas al cobro de cupos en la zona.

Durante el operativo de captura, los efectivos policiales hallaron en poder de los detenidos tres armas de fuego, además de envoltorios con cocaína y marihuana. El hallazgo de este material refuerza la hipótesis de que los implicados no actuaron de forma espontánea, sino como parte de una organización criminal estructurada.

El teniente general de la PNP, Manuel Lozada, se pronunció sobre el perfil delictivo de la agrupación y explicó el alcance de sus actividades ilícitas en la zona este de la capital. La autoridad policial dejó en claro que las operaciones de este grupo trascienden cualquier motivación ligada al ámbito deportivo y representan una amenaza directa para la seguridad ciudadana.

Lozada detalló los delitos específicos que se le atribuyen a esta banda a partir de las evidencias recabadas durante la investigación.

“Entre sus principales actos criminales está la extorsión. Pero también, como podemos ver, el sicariato, por la evidencia y las imágenes que tenemos, por el hecho de portar armas, el delito contra la seguridad pública. Y el actuar en banda también es otro delito contra la seguridad pública”, afirmó el alto mando.

La captura de ambos sospechosos representa un avance significativo en el esclarecimiento del crimen, aunque la investigación continúa abierta para determinar el grado de responsabilidad de cada uno. Las autoridades trabajan en identificar a otros posibles integrantes de la banda que pudieron haber participado en el enfrentamiento del 18 de marzo.