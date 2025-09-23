Padres de familia del colegio Ciro Alegría, en Carabayllo, denunciaron que sus hijos, estudiantes de sexto grado de primaria, fueron víctimas de amenazas por parte de presuntos extorsionadores que se identifican como “Los D.E.S.A.”. A través de mensajes enviados por WhatsApp, los delincuentes exigieron pagos en efectivo para “garantizar” la seguridad de la fiesta de promoción.

Los mensajes intimidatorios establecían un cobro de S/ 60 por alumno: S/ 30 esta semana y S/ 30 más días antes del evento. Las amenazas incluyeron advertencias de sabotear la ceremonia y hasta atentar contra la vida de los menores. “Si por error se te ocurre hablar a la policía, será tu culpa de que matemos a un niño de tu aula”, se lee en uno de los textos enviados a los padres al que pudo acceder América Noticias.

Las amenazas llegaron durante el último fin de semana y estuvieron dirigidas a los padres de los siete salones de sexto grado. En los mensajes se advertía que, de presentar una denuncia, “el mismo día de la promoción vuelen todos, así pongan policías”.

Alarmados, los padres acudieron al colegio ubicado en la avenida Túpac Amaru, pero denunciaron que no recibieron respuesta del director.

Medidas tomadas por las autoridades

La institución liberó a los estudiantes antes del horario regular y, posteriormente, informó a través de un comunicado oficial que, en coordinación con la UGEL 04 y la DRELM, las clases se dictarán de manera virtual del martes 23 al viernes 26 de septiembre.

La medida busca “preservar la integridad física y emocional de los estudiantes ante los hechos sucedidos”. Las clases presenciales se retomarán el lunes 29 de septiembre.

Seguridad reforzada en la zona

Tras la denuncia, se coordinó con la comisaría del sector y el serenazgo de Carabayllo para garantizar la seguridad de los escolares en el ingreso y salida del colegio hasta fin de año.

Los padres exigen respuestas rápidas y contundentes para frenar las amenazas y proteger a sus hijos, muchos de los cuales deben desplazarse solos desde y hacia la institución educativa.