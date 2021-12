La directora nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, comentó que toda situación considerada “anómala” relacionado al carnet de vacunación, que será obligatoria desde el 10 de diciembre en espacios cerrados públicos a nivel nacional, será denunciada de forma inmediata.

“Nosotros desde el sector Salud ya hemos puesto la alerta necesaria, hemos hecho denuncia del caso y estamos identificando a inescrupulosos que intentan pagar por un carnet. Toda situación anómala que sea identificada será denunciada”, indicó Jiménez en entrevista dada a la agencia Andina.

Respecto a la clonación de estos carnets de vacunación, la funcionaria precisó que se han dispuesto unas medidas que anulen este tipo de delito. Explicó que el código QR que sale en el documento digital será actualizado constantemente.

“La Oficina General de Tecnologías de la Información del Minsa hará una modificación continua del código QR. Significa que si hoy tengo uno, al día siguiente va a ser otro. Entonces si alguien me cobra por darme un carné falsificado, eso me durará un día porque, al siguiente día, el código QR va a cambiar”, acotó.

La funcionaria apeló a la responsabilidad y buena conducta de la ciudadanía, a fin de portar el carnet porque se trata de nuestra propia seguridad personal. “Si por alguna razón intento burlar a quienes me están supervisando, básicamente me estoy engañando a mí mismo y me estoy exponiendo al riesgo”, sostuvo.

Agregó que el sector Salud ha dado el tiempo suficiente para que las personas puedan cumplir con este requerimiento y que la medida anunciada se aplicará invariablemente a partir de mañana, 10 de diciembre y no el 15 de diciembre, como se anunció en un primer momento.

“Se ha adelantado la fecha debido a razones de orden epidemiológico. Las últimas semanas se han ido notificando un incremento de casos, primero en 6 y luego en 9 regiones. Tenemos varias provincias que en este momento están en riesgo y alerta de incremento de casos. No estamos en tercera ola, pero existe un alto riesgo de ocurrencia, por tanto, todo empieza a regir a partir de mañana”, mencionó.

¿Para empresas también?

Al ser consultada sobre la exigencia de doble vacunación en centros laborales, Jiménez señaló que el pedido de carnet de vacunación contra el COVID-19 también abarca a quienes laboran dentro de espacios cerrados.

“La directiva del Ministerio de Salud aplica para los centros laborales. Por ello está establecido que las organizaciones públicas y privadas que tengan más allá de 10 trabajadores deben hacer todos los trámites respectivos a fin de que sus áreas de trabajo cumplan la norma y se establezca la vigilancia y el seguimiento de esta”, explicó.

Precisó que se ha conversado con la Sunafil y el Ministerio de Trabajo a fin de que los comités de salud y seguridad de las empresas vigilen su cumplimiento.

-¿Dónde se exigirá el documento?-

El DS 168-2021-PCM -publicado el pasado 13 de noviembre pasado- debía iniciar su aplicación el 15 de diciembre. No obstante, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el adelanto de fecha. En la norma, se detallan los lugares donde será obligatorio la presentación del certificado de vacunación contra el COVID-19.

Espacios cerrados (centros comerciales, restaurantes, teatros, cines, conciertos, mercados, conglomerados comerciales como Mesa Redonda, Gamarra y otros).

Terminales terrestres para viajes interprovinciales y aeropuertos para viajes nacionales e internacionales. De no tener las dosis completas, la otra opción es presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación.

Trabajar de forma presencial (solo para centros laborales con más de 10 trabajadores)

Trabajar en servicio de delivery

Trabajar en transporte público (conductores y cobradores)

-¿Cómo descargar certificado para validar tu vacunación?-

Por la web

Ingresa a https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/

Colocar el número de DNI, fecha de nacimiento y fecha de emisión.

Dar clic en Iniciar Sesión

Haz clic a la opción ‘Ver código QR’ para acceder al certificado de vacunación.

Por la app móvil

Descargar gratis el aplicativo Carnet de vacunación en tu teléfono móvil Android o IPhone.

Registra los datos solicitados (fecha de nacimiento, DNI, entre otros).

Revisa el detalle de tu vacuna y da clic en ver código QR.

Ingresar a la opción “Ver certificado”.

Obtén el carnet de vacunación Covid-19 Digital.

No olvides conservar tu código QR para la validación de tu carnet.

