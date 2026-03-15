Cientos de niños que necesitan tratamientos contra el cáncer, y que no cuentan con los recursos para sobrellevarlos, tendrán un gran apoyo con la ampliación la ‘Casa Magia’ que los acoge mientras batallan contra la enfermedad.

El anuncio fue realizado en la víspera por la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer, que dirige este albergue.

El proyecto de ampliación contempla la construcción de 18 nuevas habitaciones, lo que permitirá que el espacio pueda recibir hasta 50 familias provenientes de distintas regiones del país.

La organización señaló que los tratamientos oncológicos en el país aún se encuentran centralizados en Lima, lo que obliga a cientos de padres y niños a migrar a la capital apenas reciben el diagnóstico médico.

Situación

Cada año, más de 1900 niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer en el territorio nacional, siendo la leucemia el tipo más frecuente.

“Muchas familias deben abandonar temporalmente sus trabajos, separarse de otros hijos y asumir altos costos de traslado y estadía. Para aliviar esta situación, hemos visto la necesidad de ampliar nuestro albergue Casa Magia, en Surquillo, que brinda apoyo a menores que deben viajar a Lima para continuar su tratamiento”, señaló la asociación.

La ‘Casa Magia’ ofrece un refugio seguro para los pequeños pacientes y un acompañante. Son apoyados con una habitación para quedarse, asistencia médica y el soporte emocional necesario para afrontar la enfermedad.

El albergue funciona como un hogar temporal para quienes deben permanecer en Lima por tiempos prolongados para cumplir con sus quimioterapias o cirugías.