Las recientes imágenes difundidas muestran una situación que contrasta con la fuga del conductor, Adrián Villar. Lizeth Marzano aparece tendida sobre el asfalto, en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro, mientras vecinos y transeúntes se acercan rápidamente para intentar auxiliarla.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Latina, una vecina, en medio de la confusión, se ubica en la vía y comienza a dirigir el tránsito con los brazos extendidos, a fin de evitar que otros vehículos atraviesen la zona y se produzca un nuevo accidente.

Un joven se arrodilla junto a la deportista y le revisa el cuello para comprobar si aún presentaba signos vitales. Segundos después, un repartidor en motocicleta llega al lugar e intenta colaborar, mientras más personas se acercan para brindar ayuda.

La joven permanece inmóvil sobre la vía, mientras las imágenes muestran la desesperación de personas que, sin conocerla, intentaban auxiliarla en medio del tránsito nocturno del distrito de San Isidro.

Minutos más tarde, una ambulancia municipal llegó al lugar, mientras personal de Serenazgo y efectivos policiales acordonaron la zona y continuaron con las labores de auxilio. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la deportista murió a consecuencia del impacto.

En el lugar donde se produjo el atropello, vecinos dejaron flores y realizaron oraciones en su memoria. “He venido a dejarle una ofrenda como se merece, honrando su memoria”, manifestó un vecino.

PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar fue intervenido preliminarmente durante la madrugada de este jueves, como parte de la investigación que se le sigue por el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano Noguera. El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, la medida fue ejecutada luego de que distintos medios difundieran nuevos videos en los que se aprecia a Adrián Villar en un parque, acompañado por su padre y por la periodista Marisel Linares, pareja de este, pocas horas después del accidente.

La detención de Villar Chirinos fue realizada por agentes de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidentes de Tránsito en un inmueble ubicado en la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Posteriormente, el joven fue trasladado a la sede de Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes al protocolo.

Luego, será llevado a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, ubicada en el distrito de La Victoria, donde deberá brindar su declaración ante el Ministerio Público.

Según un documento fiscal al que accedió dicho medio, la detención preliminar de Adrián Villar se dispuso en el marco de la investigación que se le sigue “por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro, en agravio de Lizeth Marzano Noguera; y, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado-representado por el Poder Judicial”.