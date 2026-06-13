Centro Histórico de Lima: restringen circulación vehicular hasta el lunes 15.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el cierre temporal al tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital hasta las 00:00 horas del lunes 15 de junio. La medida, que entró en vigencia desde la medianoche de este sábado, busca reforzar las condiciones de seguridad ante posibles movilizaciones sociales previstas para el fin de semana.

La decisión fue adoptada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, luego de evaluar información remitida por la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con la comuna, los informes técnicos alertan sobre eventuales concentraciones y desplazamientos de manifestantes en distintos sectores del Cercado de Lima, por lo que se consideró necesario restringir la circulación de vehículos en la zona monumental.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/IY11gSWlxE — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 13, 2026

¿En qué zonas se aplicará la restricción?

La medida alcanza a gran parte del Centro Histórico de Lima y comprende un perímetro definido por varias de las principales vías del Cercado. Según informó la Municipalidad de Lima, el área restringida está delimitada por:

La avenida Alfonso Ugarte.

El contorno del río Rímac.

Los jirones Amazonas y Huánuco.

Las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre.

Dentro de este perímetro también quedó suspendida la circulación vehicular en algunas de las arterias más transitadas de la capital. Entre las vías afectadas se encuentran:

La avenida Tacna.

La avenida Abancay.

La avenida Garcilaso de la Vega.

Un tramo de la avenida Nicolás de Piérola.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, exhortaron a utilizar rutas alternas para evitar demoras y congestión vehicular en los accesos cercanos al Centro de Lima.

¿En qué casos no se aplicará la medida?

La municipalidad precisó que la restricción no alcanza a los vehículos destinados a la atención de emergencias. En ese grupo se encuentran las ambulancias, las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y los patrulleros de la Policía Nacional.

Asimismo, se permitirá el ingreso de los residentes que habitan dentro del perímetro restringido. Para ello, los conductores deberán someterse a los controles y verificaciones establecidos por las autoridades.

Respecto al transporte público, la comuna informó que la Policía Nacional coordinará con las entidades correspondientes las acciones necesarias para regular el servicio. Según las condiciones de seguridad que se presenten durante el fin de semana, se podrá autorizar o limitar la circulación del Metropolitano y de los corredores complementarios.

El cierre de accesos al Centro Histórico ya viene siendo aplicado de manera progresiva en diversos puntos de ingreso a la zona. Esta situación también ha generado inquietud entre comerciantes y empresarios que desarrollan sus actividades en el área restringida.

El Centro de Lima concentra una importante dinámica económica durante los fines de semana. Por ello, la disminución del flujo vehicular y de visitantes podría repercutir temporalmente en las ventas de negocios ubicados dentro del perímetro afectado.

Las autoridades señalaron que la medida tiene un carácter preventivo y estará vigente durante 48 horas. En los próximos días se evaluarán los resultados de la restricción y su impacto tanto en la seguridad como en el desplazamiento de ciudadanos dentro de la capital.

Fotos: César.grado@photo.gec