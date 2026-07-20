Una mujer que trabajaba como conductora de una combi de transporte informal murió tras ser atacada con disparos en el Cercado de Lima. De acuerdo con América Noticias, el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Óscar R. Benavides, conocida como Colonial, y Nicolás Dueñas, cuando la unidad realizaba su recorrido habitual.

Según información preliminar recopilada por las autoridades, dos personas que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo. Luego de acercarse a la cabina del conductor, efectuaron varios disparos antes de huir del lugar.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Quién era la víctima?

La conductora fue identificada como Elizabeth Arroyo Humareda, de 44 años. Como consecuencia del ataque, recibió dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en la espalda.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza para recibir atención médica. Sin embargo, el personal de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La combi cubría la ruta entre la Plaza Dos de Mayo y el Callao al momento del atentado. El ataque se produjo cuando el vehículo se encontraba ocupado por pasajeros, quienes vivieron momentos de tensión durante la balacera.

Fotos: César.grados@photo.gec

Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú realizaron las inspecciones correspondientes en la escena del crimen. Durante el trabajo de campo, encontraron siete casquillos de bala esparcidos sobre la vía pública.

Como parte de las investigaciones, los agentes revisarán las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del lugar. Las imágenes podrían permitir la identificación de los responsables y aportar elementos para determinar el móvil del homicidio.