Un nuevo caso de inseguridad ciudadana fue reportado desde el Cercado de Lima, donde madres del colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán expresaron su preocupación por las amenazas que estaría recibiendo el director del plantel.

El temor expresado se generó ante un posible hecho de violencia que comprometa la integridad de los estudiantes. Las denunciantes consideran que esta situación no está siendo atendida de forma efectiva.

Personal de seguridad fue amenazado con armas

Semanas atrás, sujetos desconocidos llegaron hasta los exteriores de la institución con el fin de intimidar. Según los testimonios, habrían mostrado armas de fuego para exigir dinero vinculado a una obra que se ejecuta en el colegio.

Ante ese escenario, las progenitoras expresaron su temor y explicaron que si no se refuerza la seguridad dentro de la institución, sus hijos podrían ser víctimas de un atentado en cualquier momento.

De acuerdo con lo señalado por las madres, la empresa a cargo de la construcción estaría siendo obligada a entregar pagos a una organización criminal. Esta situación estaría relacionada con las intimidaciones dirigidas al personal del plantel.

Una madre relató que un agente de seguridad se mostró alterado tras la visita de un desconocido. El trabajador le informó que el sujeto habría exhibido un arma para amedrentar.

Según información difundida por Latina Noticias, testigos indicaron que los individuos llegaron en una camioneta hasta el ingreso principal del colegio. Su presencia habría tenido como objetivo presionar al personal encargado de la vigilancia.

Las familias sostienen que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Ante la continuidad de estas situaciones, evalúan la posibilidad de que las clases pasen a modalidad virtual por un periodo de cuatro meses.